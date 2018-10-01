Putin Team поздравила своего «капитана» с днем рождения

Неформальное общественное движение Putin Team («Команда Путина») в воскресенье, 7 октября, на фоне здания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) развернуло баннер с поздравлением президента Владимира Путина с днем рождения.

«С днем рождения, Капитан», – гласит надпись на баннере.

Рядом с поздравлением размещен большой портрет главы государства.

В Кремле ранее сообщали, что Путин отметит день рождения с родными и близкими.

Движение Putin Team создано в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. В «Команду Путина» вступили Павел Буре, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Сергей Тетюхин, Светлана Журова, Елена Исинбаева, Сергей Карякин, Евгений Гомельский, Валерий Газзаев и многие другие. Присоединиться к движению может каждый, достаточно заполнить форму на сайте.