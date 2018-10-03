Bloomberg заявил о конце «тирании доллара»

Гегемония доллара начала разрушаться, мировые лидеры, ранее признававшие положение дел, теперь стремятся отказаться от американской валюты, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что в сентябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсурдной» ситуацию, когда европейцы покупают свои же товары за доллары, а министр финансов Франции Бруно Ле Майр заявил, что хочет иметь «полностью независимые» от США финансовые инструменты, передает РИА «Новости».

Россия, в свою очередь, сократила долларовые активы из-за возрастающих рисков при международных расчетах, а Китай бросил вызов доминированию американской валюты на мировых энергорынках, начав заключать контракты в юанях.

Такие изменения – плохая новость для Вашингтона, считает автор материала, они знаменуют конец «тирании доллара».

Он отмечает, что непосредственный риск для доллара заключается в использовании США политики финансовых санкций, в том числе против своих же союзников в мире.

Главы стран Евросоюза в ответ на посягательство на свой экономический суверенитет начали открыто работать над платежной системой, которая позволит европейским компаниям вести бизнес с подсанкционными странами без риска ответных мер со стороны США.

В статье отмечается, что даже если Европе не удастся в ближайшее время решить вопрос с обходом американских санкций, само стремление к этому следует рассматривать как часть широкого недовольства господством доллара, которое лишь нарастает.

В данный момент одним из основных преимуществ доллара является слабость конкурирующих валют. Так, еврозона испытывает ряд проблем, а Китай настороженно относится к вопросу открытости потоков капитала и глобальной торговли.

Ранее в российском правительстве разъяснили планы по дедолларизации.

Издание The Bell сообщало, что в данный момент целью этого процесса является перевод расчетов с крупнейшими торговыми партнерами России – Китаем и ЕС – в юани и евро, а в случае с государствами – членами ЕАЭС – в рубли.

До этого глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что президент России Владимир Путин «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации. Также предложение поддержали Минфин и министр экономического развития Максим Орешкин.