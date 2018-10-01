В правительстве разъяснили планы по дедолларизации

Правительство не планирует полностью отказываться от доллара, но прорабатывает варианты снижения зависимости экономики от него, сообщили в Кабмине.

«У правительства России нет планов по отказу от долларовых расчетов, запрету на хождение доллара, каких-либо других ограничений. Такое не обсуждается», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

В то же время, отметили в пресс-службе, финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости российской экономики от доллара, включая возможность «создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов на национальные валюты».

«Работа в этом направлении не связана с какими-либо личными инициативами, высказываемыми на различных площадках, и отражает стратегическую линию правительства», – сказали в правительстве.

Ранее в среду издание The Bell со ссылкой на источники сообщало, что правительство готовит проект дедолларизации экономики.

Во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что процесс дедолларизации будет длительным и сложным.

До этого глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что Владимир Путин «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации. Это предложение также поддержали Минфин и министр экономического развития Максим Орешкин.