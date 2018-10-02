Песков охарактеризовал процесс дедолларизации экономики

Процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это очень сложный процесс. Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее говорил о необходимости расширения практики использования национальной валюты в расчетах с внешними партнерами и снижения доли доллара в общем объеме международных расчетов.



Ранее во вторник глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что президент Владимир Путин поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

Предложение Костина поддержали Минфин и министр экономического развития Максим Орешкин.

Глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал снижение влияния США на мировую экономику.

В свою очередь эксперты Moody's Investors Service заявили, что необходимость использования доллара в глобальной торговле со временем снизится, а его доля в резервах стран сократится при повышении альтернативными валютами своей привлекательности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Россия медлит с отказом от доллара.