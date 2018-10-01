Власти России готовят план отказа от доллара

Правительство готовит проект о дедолларизации экономики; через одну–три недели его должен одобрить премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают знакомые с ходом обсуждения источники.

Известно, что законопроект готовится «по мотивам» плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту России Владимиру Путину в июле, передает The Bell.

План правительства не предусматривает каких-либо ограничительных или запретительных мер. Главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах, а также на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Один из источников указал, что готовящийся план – не итог предложений Костина, так как обсуждается с момента подписания президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях (CAATSA) в 2017 году.

Отмечается, что в данный момент целью дедолларизации является перевод расчетов с крупнейшими торговыми партнерами России – Китаем и ЕС – в юани и евро. В случае с государствами – членами ЕАЭС – в рубли.

План обсуждается с Центробанком, ВТБ и другими крупными банками, а также экспортерами.

Принудительных мер для отказа бизнеса от долларов не будет; главное – создать удобные механизмы, позволяющие предпринимателям без лишних потерь осуществлять расчеты в любых валютах.

Для этого необходимо решить множество технических вопросов, в частности создать на уровне центральных банков инструменты, дающие доступ к ликвидности в валюте другой страны, минуя необходимость закупать ее на валютных рынках.

Соответствующие переговоры уже ведутся, однако детали не раскрываются.

Подчеркивается, что России вряд ли удастся в одиночку создать финансовую инфраструктуру, неуязвимую для санкций США, но в данный момент настроения по этому поводу меняются, в частности в Европе.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что процесс дедолларизации экономики длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

До этого глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что Владимир Путин «в целом» поддержал его предложение по дедолларизации.

Также предложение Костина поддержали Минфин и министр экономического развития Максим Орешкин.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал снижение влияния США на мировую экономику.