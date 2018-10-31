МИД объяснил Климкину разницу между фейком и фактом на примере колонки Vogue

Российский МИД разъяснил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину разницу между фейком и фактом на примере колонки редактора украинского Vogue Ольги Сушко, которая украла текст российской журналистки Шахри Амирхановой 12-летней давности.

«Ранее в МИД РФ писали тексты для пропагандистских каналов, теперь эти каналы пишут тексты для МИД. Но, в конце концов, это все во многом одна кухня. А Россия окончательно катится к своей отдельной реальности, причем уже не от западного, а от всего адекватного мира», – написал Климкин в Twitter.

Российский МИД ответил Климкину на это сообщение в Twitter, объяснив разницу между фейком и фактом на примере скандала в украинской журналистике.

«Раньше колонку редактора для Harper’s Bazaar писала Шахри Амирханова, теперь ее перепечатали Vogue Ukraine за подписью Ольги Сушко. Это факт. А то, что написали Вы – фейк», – говорится в сообщении МИД России в Twitter.

Речь идет о скандале, о котором стало известно в конце прошлой недели – тогда главный редактор украинского журнала Vogue Ольга Сушко опубликовала колонку главреда, целиком переписав текст из журнала Harper’s Bazaar 12-летней давности.