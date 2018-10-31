Минобороны рассказало о поставленной Сирии системе управления С-300

Российские советники продолжают подготовку сирийских военных для работы на зенитно-ракетных комплексах С-300, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также отметил, что вместе с российскими зенитными ракетными комплексами С-300 Сирии поставили комплекты автоматизированной системы управления силами и средствами противовоздушной обороны «Поляна Д-4».

«В настоящее время российскими советниками ведется подготовка сирийских военнослужащих к боевой работе на данных современных средствах ПВО», – отметил он, передает РИА «Новости».

«Поляна-Д4» - автоматизированная система управления ракетной бригады в составе ЗРС С-300 или ЗРК «Бук». Была принята на вооружение в 1986 году. Современная модификация («Поляна-Д4М1») может обрабатывать до 500 целей и сопровождать до 255 из них.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля.

Напомним, на прошлой неделе в Сети появились спутниковые фотографии района развертывания поставленных Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300.