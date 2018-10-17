Появились свидетельства развертывания поставленных Сирии комплексов С-300

В Сети появились спутниковые фотографии района развертывания поставленных Россией Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300.

По информации Telegram-канала Directorate 4, С-300 развернуты в районе населенного пункта Масьяф сирийской провинции Хама.

«В этом же районе находится научно-исследовательский центр, который подвергался ударам как со стороны ВВС Израиля, так стран Запада», – сообщил Telegram-канал.

Напомним, поставка Россией в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300 завершилась 1 октября. Решение о поставке было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. Позднее было названо количество поставленных Сирии С-300 и их модификация.