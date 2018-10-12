Названа модификация поставленных Сирии комплексов С-300

Россия поставила САР три дивизиона С-300ПМ-2, которые отличаются от классической «трехсотки» более совершенными многофункциональной радиолокационной станцией, мобильным командным пунктом, а также станцией подсвета и наведения (стрельбовым радаром).

Источники в Минобороны сообщили: информация о том, что переданные Сирии зенитно-ракетные комплексы будут обслуживаться иранскими расчетами, не имеет под собой оснований – иранцы ранее не работали на С-300ПМ-2, пишут «Известия».

«Сирийские» С-300ПМ-2 и С-300ПМУ-2, которые были поставлены Ирану, – это разные комплексы.

Так, ПМ-2 – это версия, созданная для Вооруженных сил (ВС) России, а ПМУ-2 является экспортным вариантом, который отличается упрощенной схемой и менее сложными режимами управления по сравнению с российской модификацией.

Важно и то, что автоматическая система управления (АСУ) ПМУ-2 не позволяет ей взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии.

Таким образом, специалисты, знающие данную систему, есть только в России. Отмечается, что эти системы стоят на вооружении нескольких полков российских ВС.

Эти ЗРС начали поступать в ВС России в 2010-х годах. В декабре 2015-го первый полк С-300ПМ-2 заступил на боевое дежурство по охране воздушного пространства Центрального промышленного района страны; позже эту воинскую часть перевооружили на зенитную систему ЗРС С-400 «Триумф».

Скорее всего, часть освободившейся техники и направили в Сирию.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что Россия берет на себя обучение сирийских расчетов C-300. На это, по его словам, потребуется три месяца.

Глубокая модернизация С-300 до уровня С-300ПМ-2 была проведена в середине 2010-х годов. Это было обусловлено усложнением боевых задач, которые встали перед войсками ПВО.

В ходе работ производитель «Алмаз-Антей» брал старые С-300 и менял часть оборудования систем – радиолокационную станцию обнаружения (РЛС), станцию подсвета и наведения (стрельбовой радар) и мобильный командный пункт (КП).

Пусковые установки (ПУ) системы дорабатывали в войсках. Они получили возможность при необходимости использовать более современные, мощные и дальнобойные боеприпасы, чем классическая «трехсотка».

Таким образом в ВС России перевооружили несколько полков ПВО.

С-300ПМ-2 могут противостоять не только с самолетам пятого поколения, баллистическими ракетами малой дальности, но и с тактическими баллистическими ракетами средней дальности.

Кроме того, новое оборудование обеспечивает уверенное поражение воздушных целей на дальностях до 250 км.

Также систему отличает повышенная помехоустойчивость, которая позволяет ей эффективно работать в районах высокого противодействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) любого вероятного противника. Новые командные пункты поволяют интегрировать систему С-300ПМ-2 в состав разнородных группировок ПВО.

Отмечается, что за несколько лет эксплуатации ЗРС С-300ПМ-2 зарекомендовала себя в войсках с лучшей стороны. Например, зенитчики отмечают хорошие эксплуатационные и высокие боевые характеристики, которые подтвердились во время полигонных стрельб и испытаний.

Подчеркивается, что даже если бы для обслуживания этих систем пригласили иранцев, им было бы трудно сразу заступить на боевое дежурство.

Так, С-300ПМ-2, по сравнению с экспортной «иранской» модификацией ПМУ, оборудована более производительной вычислительной машиной; алгоритм ее боевого управления по ряду показателей отличается от экспортного варианта С-300ПМУ-2.

Также для работы с этими системами необходим более высокий уровень подготовки операторов, чем у экспортного варианта, сообщил генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель главкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

Эксперт заявил, что «сразу пересесть с ПМУ-2 на ПМ-2 проблематично», и «потребуется время на изучение усовершенствованной аппаратуры, на то, чтобы разобраться с алгоритмами работы».

Напомним, решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.

После поставки С-300 в Сирию Москва заявила об изменении расклада сил в регионе.

В октябре появились слухи о переброске иранских операторов С-300 в Сирию.