Появились сведения о переброске иранских операторов С-300 в Сирию

Израильский ресурс DEBKAfile, ссылаясь на источник, связанный с разведслужбами США и Израиля, утверждает, что поставленными Россией в Сирию зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-300 якобы будут управлять иранские специалисты.

Израильский ресурс DEBKAfile утверждает, что Москва якобы изначально планировала доверить управление сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО) иранским специалистам, для чего поставила Дамаску именно комплексы С-300ПМУ-2, аналогичные поставленным в 2016 году Ирану системам.

В статье утверждается, что переброска иранских операторов С-300 в Сирию уже началась.

Кроме того, появились сведения о том, что Запад начал тестировать воздушное пространство Сирии на предмет готовности ЗРК С-300 к отражению возможных авиаударов. Так, по сведениям западных авиационных ресурсов, в четверг сразу два самолета ВВС Великобритании совершили разведывательные полеты вдоль побережья Сирии, передает «Интерфакс».

В частности, над международными водами Средиземного моря у побережья Сирии в течение трех часов курсировал британский стратегический разведывательный самолет RC-135V с бортовым номером ZZ666, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

Вслед за ним вблизи Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Великобритании Sentry AEW.1 (AWACS), который также совершил многочасовой полет вблизи Сирии.

Напомним, решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. После поставки С-300 в Сирию Москва заявила об изменении расклада сил в регионе.