Москва заявила об изменении расклада сил после поставки С-300 в Сирию

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что после поставки ЗРС С-300 в Сирию расклад сил изменился.

«Исхожу из того, что расклад действительно изменился в пользу тех, кто считает, что не должно быть агрессивных действий против Сирии», – сказал Вершинин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что С-300 поставлены в Сирию по указанию президента России, по его словам, они значительно укрепляют обороноспособность республики.

«Подчеркиваю, именно противовоздушную оборону Сирии, и думаю, что это только лучше для стабилизации ситуации», – отметил замминистра.

Напомним, решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.