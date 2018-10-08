Раскрыты детали поставки С-300 в Сирию

Россия поставила в Сирию три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ на безвозмездной основе, сообщают источники.

«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», – сказал военно-дипломатический источник, передает ТАСС.

Собеседник отметил, что вместе с пусковыми установками был доставлен и боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона.

«Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 «Триумф», – добавил источник.

По его словам, зенитные ракетные системы прошли капремонт на российских оборонных предприятиях, «полностью исправна и способна выполнять боевые задачи». Он подчеркнул, что ЗРС были переданы сирийской стороне безвозмездно.

Напомним, решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в арабскую республику.

Россия заявила об изменении расклада сил после поставки С-300 в Сирию.