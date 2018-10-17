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25 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Желающих подвинуть Газпром в Европе становится все большеФото: Александр Чиженок/ТАСС
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Сочи переживает масштабную чистку городской власти

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Масштабная чистка Сочи от коррупции дошла до верхов. В среду был задержан вице-мэр курортной столицы Иван Бомбергер. Это уже пятый замглавы города, обвиненный в участии в коррупционных схемах. Одни видят в этом событии свидетельство наведения порядка в строительном комплексе, другие – борьбу за власть в одном отдельно взятом регионе. Какая версия более правдоподобна?  Подробности...
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Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчасФото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору? Подробности...
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Демонизация России добралась даже до итальянской подземки

ЧП в Италии обнажило ветхость римской подземки, в отличие от московскойФото: Yara Nardi/Reuters
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

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Свобода слова в России сознательно берется под защиту

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          Как сделать С-300 в Сирии неуязвимыми для Израиля

          Доставка С-300 многое изменила в небе Сирии уже сейчас   25 октября 2018, 10:30
          Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
          Текст: Виктор Сокирко, Алексей Нечаев

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          Первые зенитные ракетные комплексы С-300, экстренно поставленные Россией в армию Сирии после катастрофы Ил-20, развернуты для боевого дежурства. Израиль неоднократно давал понять, что будет рассматривать эти ЗРК как главные цели для своих ударов по Сирии. Что должны сделать сирийские военачальники и их российские инструкторы, чтобы С-300 оказались не по зубам любому агрессору?

          В Сети появились спутниковые фотографии района развертывания поставленных Россией Сирии зенитных ракетных комплексов С-300. По информации Telegram-канала Directorate 4, С-300 развернуты в районе населенного пункта Масьяф сирийской провинции Хама.

          «В этом же районе находится научно-исследовательский центр, который подвергался ударам как со стороны ВВС Израиля, так и стран Запада», – сообщил Telegram-канал.

          Иначе говоря, то, чего так долго опасался Израиль, произошло – зенитные ракетные комплексы С-300 встали в Сирии на боевое дежурство. Израильские самолеты больше не смогут безнаказанно атаковать сирийскую территорию. Однако именно поэтому сами С-300 могут стать объектом атаки – и не только Израиля.

          Израиль намекнул на намерение уничтожить комплексы, как только их «распакуют». Вероятно, посредством авиаударов. Ряд западных СМИ процитировали заявления израильских военных о готовности их «полного уничтожения», в частности, ссылались на бывшего главного руководителя армии Израиля Амоса Ядлина. Неодобрительно отозвался о поставках С-300 и министр обороны страны Авигдор Либерман, при этом в более мягком тоне – без откровенных угроз.

          Может ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии? Несомненно. Любую систему ПВО можно вывести из строя, и история боевых действий это неоднократно показывала. А в данном случае задача может показаться израильским летчикам не столь уж сложной – сирийские расчеты не отличаются высокой квалификацией. Израиль же располагает значительным количеством самолетов (предположительно около 400), в том числе и F-16, F-15, F-35 в ударных модификациях. Израильские военные в свое время даже проводили совместные с Грецией учения, на которых отрабатывалось в том числе противодействие системам С-300, которые есть в распоряжении Афин.

          Почему Израиль так беспокоится именно по поводу С-300? Стоящие сейчас на вооружении ПВО Сирии российские комплексы С-200ВЭ, С-125 «Печера», «Бук-М2Э», С-75 «Волга», «Квадрат», «Ока-АК» – все еще советского производства – их не слишком пугали. Израильские военные, зная потенциал той же С-200, понимают, как бороться с подобной системой и уходить от ее ракет. С комплексом С-300 в современной модификации все гораздо сложнее.

          В Сирию сейчас поставлены наиболее «продвинутые» комплексы – С-300ПМУ-2, которые способны уничтожать аэродинамические цели на дальности от 3 до 200 километров, баллистические – на дальности от 5 до 40 километров. При этом обнаружение целей происходит на удалении в 300 километров. Для понимания – расстояние от Москвы до Тулы или Рязани (юг и восток) около 180 километров, до Ярославля (север) – 250, от Дамаска до Иерусалима что-то около 260 км.

          По мнению генерал-лейтенанта Александра Горькова, председателя военно-технической комиссии «Алмаз-Антея», в прошлом начальника Зенитных ракетных войск ВВС, комплекс С-300 является уникальной системой, способной отразить массированный налет авиации противника.

          Зенитный ракетный комплекс С-300 действительно считается одной из лучших систем своего класса в мире. Все последующие модификации, в том числе поступивший на вооружение российской армии С-400 «Триумф» и перспективный С-500 «Прометей», являются лишь продолжением «линейки» «трехсоток», в которых заложены более высокие параметры обнаружения и поражения воздушных целей. Неслучайно С-300 закупили 15 стран.

          Насколько известно, на сегодняшний момент в Сирию поставлены 3 дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит» (по 8 мобильных установок в каждом). Иначе говоря, речь идет о 24 пусковых установках – и это очень приличное количество.

          Для того чтобы надежно прикрыть ключевые точки в Сирии (военные базы, аэродромы, склады оружия), вполне достаточно.

          Но как нужно распорядиться поставленными ЗРК, чтобы наверняка прикрыть критически важные объекты в Сирии от любых вражеских самолетов? И как обеспечить безопасность самих С-300? Или даже более точно – как сделать для противника задачу уничтожения комплексов С-300 наиболее болезненной и затратной?

          «Нам нужно построить работу ЗРК в Сирии по опыту и образцу российской системы ПВО. Она должна быть эшелонирована, автоматизирована, функциональна. Система ПВО включает в себя не только зенитные ракетные комплексы, но и истребительно-авиационное прикрытие, радиоэлектронное противодействие. Всё это должно координироваться из единого органа управления», – заявил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант запаса, замглавкома ВВС в 2003–2007 годах, кандидат технических наук Айтеч Бижев.

          «Система в целом устроена так: радиотехнические войска ведут разведку, дают информацию на единый командный пункт, руководитель видит общую обстановку на всей территории. В случае появления летательного аппарата в этом поле руководитель немедленно даёт команду активным средствам зенитных ракетных комплексов уничтожить цель», – пояснил собеседник.

          Разумеется, при этом каждый комплекс не будет стоять на месте во время обстрела израильскими самолетами – должны быть оборудованы запасные позиции. Кроме того, необходимо иметь и фальшивые позиции базирования ЗРК. «Для каждого зенитного ракетного дивизиона положено создать минимум три запасные позиции. Причём не только запасные, но и ложные позиции, на которых размещаются датчики, излучающие такую же частоту, как у дивизиона, чтобы ввести противника в заблуждение и он бы нанёс удары по ложным целям. Они должны быть визуально не отличающимися друг от друга», – поясняет Бижев.

          Крайне важна координация и электронное взаимодействие системы.

          «Это должно быть единое информационное поле, единый центральный командный пункт, единое распределение целей, чтобы каждый знал свою задачу. А также хорошее радиолокационное поле, чтобы там даже муха не пролетела и чтобы средства РЭБ всегда были включены, что позволит противодействовать прицельному бомбометанию, нарушить систему наведения ракет и инерциальную систему», – добавил Бижев. 

          «Кроме того, лучше всего завязать в единый информационный узел нашу систему ПВО и сирийскую. Они должны провести тренировки, смоделировать кризисные ситуации, наладить слаженную работу сирийских расчётов и наших, чтобы у них был единый координационный центр. Также сами системы С-300 должны прикрывать «Буки» и «Панцири»», – считает Бижев.

          Важно и то, где именно расположить сами пусковые установки и РЛС – с точки зрения чисто географической.

          «Для прикрытия рельефом местности позиции должны выбираться таким образом, чтобы углы закрытия были нулевыми. Радиолокационному лучу ничто не должно мешать, чтобы под углами не прокрался противник. Для этого есть целая методика, как прикрывать, на каком удалении друг от друга должны быть размещены комплексы для правильного радиолокационного взаимодействия, чтобы их системы перекрывали друг друга и в радиолокационном поле не было дырок. Это рассчитывается математически», – отмечает собеседник.

          Кроме того, судя по всему, обеспечивать систему ПВО в Сирии хотя бы на первом этапе придется российским военнослужащим и инструкторам, имеющим богатейший опыт управления данным оружием.

          Из 24 пусковых установок вполне можно построить если не неприступную крепость, то уж точно весьма надежный заслон. Для преодоления и уничтожения которого придется выделить значительный наряд сил и средств – возможно, десятки, а то и сотни самолетов в ударном оснащении. А ведь данные ЗРК имеют коэффициент эффективности ракет, равный 0,9 – именно с такой вероятностью каждая ракета уничтожает выделенную ей цель.

          Иначе говоря, да, конечно, Израиль может массированным налетом уничтожить сирийские С-300. Однако при этом он неизбежно понесет существенные потери. Как минимум два десятка израильских истребителей (каждый ценой в несколько десятков миллионов долларов) будут уничтожены немедленно при попытке нападения на С-300. Наверняка спасутся и не все летчики. А каждая из 24 выпущенных по ним одновременно ракет стоит не более нескольких сотен тысяч долларов. Согласится ли Израиль – и военные, и общественное мнение – с таким разменом, даже если при следующем ударе некоторые комплексы С-300 удастся уничтожить?

          Израильская авиация десятилетия не несла подобных потерь. Именно поэтому с момента катастрофы Ил-20 и объявления о поставках С-300 ВВС Израиля больше не нарушали границы Сирии. Что ж, можно сказать, что российские комплексы уже работают в Сирии полноценно.


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