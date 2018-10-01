Американские СМИ: Израиль сможет уничтожить сирийские С-300, когда там не будет россиян

Американские журналисты не исключили, что израильские военные могут взяться за уничтожение зенитно-ракетных комплексов С-300, когда Россия окончательно передаст их под контроль Дамаска.

Так, издание отмечает, что в арсенале Израиля есть F-35, которые относительно легко могут расправиться с российскими С-300, пишет The National Interest.

Одной из главных задач F-35 изначально было подавление и уничтожение вражеских систем ПВО, таких как С-300. И в будущем эти истребители будут еще более грозными в выполнении этих задач благодаря программному обеспечению Block 3F и Block 4, а также различным техническим конфигурациям, пишет ИноСМИ.

Издание отмечает, что единственным сдерживающим фактором для Израиля является то, что ракетами сейчас напрямую управляют россияне. В Москве говорят, что на подготовку солдат Сирии понадобится как минимум три месяца. Впрочем, отмечает издание, Израиль может серьезно задуматься об уничтожении С-300, когда Россия окончательно передаст их под сирийский контроль.

На прошлой неделе министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби заявил, что поставленные Сирии зенитные ракетные комплексы С-300 якобы «даже не смогут отследить» израильскую авиацию, которая включает малозаметные американские истребители F-35.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может С-300 в поединке с истребителем F-35.

Решение о поставке в САР комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. 2 октября Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в САР.