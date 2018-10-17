В Израиле сообщили об ударе по колонне с ракетами на территории Сирии

Израиль нанес удар по колонне, перевозившей по территории Сирии высокоточные ракеты для Хезболлы, сообщает Израильская корпорация телерадиовещания.

По данным корпорации, колонна с ракетами с точностью попадания 10 метров была разбомблена при попытке доставить боеприпасы с сирийской территории в Ливан, сообщает MIGnews.com.

Ранее сообщалось, что после инцидента со сбитым по ошибке российским Ил-20 Израиль продолжил наносить удары по целям в Сирии.

Кроме того, на прошлой неделе ВВС Израиля в ответ на обстрелы атаковали 80 целей в секторе Газа. При этом израильская сторона обвинила Сирию и Иран в причастности к этим обстрелам.