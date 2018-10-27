ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа

Авиация Израиля разбомбила около 80 целей в секторе Газа, задействовав десятки самолетов, вертолетов и БПЛА в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

Военные сообщили, что операция была завершена недавно. Атакованные объекты, по их данным, принадлежат правящему в анклаве движению ХАМАС, на которое в армии возлагают ответственность за ночные пуски порядка 30 ракет или мин, передает РИА «Новости».

В ответ на действия боевиков «десятки боевых самолетов, ударных вертолетов и иных летательных аппаратов» Израиля «нанесли масштабные ночные удары по примерно 80 целям ХАМАС по всему сектору Газа».

Среди атакованных объектов – две оружейные мастерские, пять баз боевиков, тренировочный лагерь, вход в подземный туннель и наблюдательный пост.

Израильские военные сообщают также, что засекли за ночь пуски порядка 30 ракет или мин из сектора Газа и перехватили десять из них.

Ранее в Израиле признали недостатки системы ПВО «Железный купол».