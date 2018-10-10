Израиль признал недостатки системы ПВО «Железный купол»

Глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис, комментируя ракетные удары, нанесенные по Израилю в ночь на среду со стороны палестинских боевиков, признал, что система ПВО «Железный купол» не полностью защищает территорию страны.

Манелис заявил, что способности «Железного купола» не безграничны.

Он также добавил, что «ХАМАС создает атмосферу, поощряющую терроризм». «Террористические атаки у приграничных районов, атаки на наши войска, – мы не должны с этим мириться», – заявил Манелис, слова которого приводит портал Ynetnews.

В ночь на среду палестинские боевики выпустили две ракеты по Израилю. Первая ракета повышенной дальности, которая, по оценке специалистов, была усовершенствована, упала в крупном южном городе Беер-Шеве. Вторая ракета упала в Средиземное море у берегов «большого города», передает MIGnews.com. В результате инцидента никто не пострадал.

Израильские ВВС в ответ нанесли удары по сектору Газа, поразив 20 целей, и закрыли КПП на границе с сектором Газа.

Разработанная израильской компанией Rafael тактическая система ПРО «Железный купол» предназначена для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 до 70 километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 года. На июль 2014 года, боевое дежурство несли девять батарей по всей территории Израиля. К концу 2014 года батареями «Железного купола» успешно сбито 1,2 тыс. ракет.