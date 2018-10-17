Израиль поразил 20 целей в секторе Газа

Израильские военные поразили 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинских боевиков, сообщил официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.

«Мы поразили 20 военных целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля», – сказал он, передает ТАСС.

В ночь на среду палестинские боевики выпустили две ракеты по Израилю. Израильские ВВС в ответ нанесли удары по сектору Газа и закрыли КПП на границе с сектором Газа.