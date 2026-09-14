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Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ под Белгородом
В Белгородской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще одна женщина получила осколочные ранения, сообщили в оперативном штабе региона.
В Грайворонском округе Белгородской области в результате детонации дрона на территории предприятия погиб мирный житель, сообщает оперативный штаб региона на платформе Max. Инцидент произошел в селе Новостроевка-Первая.
«Во время атак погиб мирный житель, еще один получил ранения. В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая FPV-дрон сдетонировал на предприятии. Мужчина от полученных травм скончался на месте», – уточнили в ведомстве.
Кроме того, в Шебекино взрыв боеприпаса привел к осколочному ранению плеча у женщины. Пострадавшую оперативно доставили в местную больницу бойцы самообороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Грайворонском округе два человека пострадали при ударе беспилотника по легковому автомобилю.
Днем ранее в этом же муниципалитете из-за детонации дрона погиб местный житель.
Десятого сентября в городе Шебекино в результате атаки украинского дрона на машину скончался мужчина.