Израиль обвинил Сирию и Иран в причастности к ночным обстрелам из сектора Газа

Израильские военные заявили, что их реакция на ночные обстрелы из сектора Газа не ограничены географически, назвав власти Сирии и иранское спецподразделение возможными адресатами для ответных действий.

Израильская сторона утверждает, что приказы о пусках ракет по территории еврейского государства боевики получили от сирийцев и иранцев, передает РИА «Новости».

«Мы знаем, что приказы передавались из Дамаска с явным вовлечением иранского подразделения «Аль-Кудс» из Корпуса стражей исламской революции», – заявил на брифинге официальный представитель армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.



Он добавил, что минувшей ночью Израиль передал предупреждения на этот счет «релевантным сторонам».

«Армия обороны Израиля готова ко всем сценариям. Мы готовы активизировать действия на земле и в воздухе (...) Мы вполне уверены, что развитие событий последует», – сказал военный.

Тем временем пресс-служба армии Израиля сообщает о возобновлении бомбардировки сектора Газа в ответ на новые ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.



Последним залпом с территории анклава были выпущены пять ракет, четыре из которых перехвачены батареями ПРО «Железный купол».

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков.