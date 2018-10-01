Эксперт рассказал о возможностях сирийских С-300

Россия доставила в Сирию комплексы С-300ПМ, которые используют ракеты семейства 48Н6, способные уничтожать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 200 км и на скорости свыше 6 тыс. км/ч, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Это – С-300ПМ. В ней применяются ракеты семейства 48Н6», – приводят его слова «Интерфакс-АВН».

С-300ПМ приняли на вооружение в 1993 году. Ракеты 48Н6 и усовершенствованная электроника комплекса позволяют уничтожать самолеты и крылатые ракеты на расстоянии до 150 км и на скорости более 6 тыс. км/ч. При этом благодаря усовершенствованным ракетам дальность поражения увеличится до 200 километров.

Ранее Минобороны России обнародовало видеозапись того, как передавались комплексы С-300 сирийской стороне. На основании этих кадров Мураховский и назвал модель переданных Сирии комплексов.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в Сирию. Передано было 49 единиц техники, среди них основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.