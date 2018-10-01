Минобороны показало передачу комплексов С-300 Сирии

Министерство обороны России обнародовало видеозапись того, как передавались комплексы С-300 сирийской стороне; кадры показали в эфире российского телеканала.

Видео опубликовал телеканал «Звезда». На кадрах видно, как комплекс С-300 выгружают из самолета Ан-124-100 «Руслан». Выгрузка проходила в ночное время.

Во вторник министр обороны Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о поставках комплекса С-300 в Сирию. Глава Минобороны уточнил, что Москва передала Дамаску 49 единиц техники, в том числе основные системы определения, машины управления и четыре пусковые установки.

Сенатор Франц Клинцевич заявил, что часть сирийской территории будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем противовоздушной обороны С-300.

Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.