При помощи С-300 в Сирии создадут бесполетную зону

Часть сирийской территории будет закрыта для иностранной военной авиации после развертывания систем противовоздушной обороны С-300, сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Безусловно, когда система [ПВО] будет выстроена и начнет работать, это будет бесполетная зона. Системы С-300 очень эффективны», – сказал сенатор «Интерфаксу».

Он отметил, что «это все очень серьезно». «Я бы сегодня никому не рекомендовал баловаться с точки зрения нарушения границ Сирии и возможного нападения», – подчеркнул Клинцевич.

Сенатор добавил, что в случае нападения, в том числе со стороны моря, ракеты С-300 достанут самолеты прежде, чем их боеприпасы достигнут цели.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности, на котором министр обороны Сергей Шойгу рассказал о поставках комплекса С-300 в Сирию.

Решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20.