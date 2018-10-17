Жителей Астраханской области отправили с жалобами на ремонт дорог к папе Римскому

Жители села Разбугорье Астраханской области обратились в областное управление по капитальному строительству с просьбой отремонтировать дорогу, однако в ответ им посоветовали «жаловаться папе Римскому»; позже чиновники заявили, что электронная почта управления была взломана.

Жители села обратились с письмом в областное управление по капстроительству с просьбой «отремонтировать дорогу, держать в курсе событий и не кормить обещаниями». В противном случае они пригрозили жаловаться руководству, передает РИА «Новости».

«Да хоть папе Римскому. 1. директор сменился. 2. собирать жителей села не наша обязанность. Удачи», – говорится в ответе ведомства, скриншот которого опубликован в соцсетях.

Позже директор управления Ирина Хваткова сообщила, что в ведомство не поступало официального письма с просьбой отремонтировать дорогу, поэтому и какого-либо ответа по этому вопросу они не давали. Также она указала на то, что дата переписки – 27 октября, суббота, которая является выходным.

«ГКУ АО Управление по капитальному строительству Астраханской области сообщает, что 27.10.2018 электронный почтовый ящик учреждения был взломан неустановленным лицом. Все комментарии в этот день были направлены якобы от лица учреждения с ip-адреса, который не принадлежит ГКУ АО «УКС АО», – заявили в управлении.

По данным ведомства, IT-служба установила, что постоянной сессией с мобильного приложения был подключен мобильный клиент в городе Москва.