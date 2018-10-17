Заявление Меркель ударило по евро

Курс евро стремительно начал падать после заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что она не собирается переизбираться на пост председателя партии Христианско-демократический союз (ХДС).

В понедельник курс евро стоил 1,1415 доллара. Однако после заявления Меркель он упал до 1,1388 доллара за евро, следует из данных торгов.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель решила не переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС), но надеется остаться на посту главы государства. Она возглавляла партию с 2000 года.

Решение последовало за неудачей на выборах в федеральной земле Гессен 28 октября, где ХДС понес существенные потери.