Трамп рассказал, каким телефоном пользуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что пользуется только правительственными телефонами, и назвал «совершенно ложной» информацию The New York Times о прослушке его телефона.

Президент США написал в Twitter, что «так называемые эксперты по Трампу из The New York Times» написали «длинную и скучную статью» о его телефонных звонках, которая «настолько не соответствует действительности», что у американского лидера «нет времени исправлять ее».

«Я использую только правительственные телефоны, и у меня есть только один правительственный мобильный телефон, который редко используется», – написал Трамп.

Ранее газета The New York Times сообщила, что шпионы из России и Китая якобы прослушивают разговоры президента США Дональда Трампа, когда тот сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone.

В Кремле к этой публикации отнеслись с юмором. Пекин предложил дать «Оскара» за этот материал американского издания.