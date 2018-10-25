Пекин предложил дать «Оскара» за сообщение о прослушке Трампа Россией и Китаем

Сообщение The New York Times о якобы прослушке президента США Дональда Трампа российскими и китайскими спецслужбами в МИД КНР посчитали сюжетом, достойным «Оскара» за лучший сценарий; с таким заявлением выступила представитель МИД страны Хуа Чуньин.

«Китайская сторона обратила внимание на соответствующие сообщения, такое ощущение, что в настоящее время некоторые люди в США действительно не жалеют сил в погоне за премией «Оскар» за лучший сценарий», – заявила дипломат, передает РИА «Новости».

Ранее над этим сообщением американской газеты посмеялись в Кремле.

Напомним, The New York Times сообщила, что шпионы из Китая и России якобы занимаются прослушкой iPhone Дональда Трампа с его старыми друзьями. Газета, публикуя этот материал, ссылалась на бывших и действующих чиновников США.