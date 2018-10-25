Кремль рассмешили заявления о прослушке Россией телефона Трампа

В Кремле с юмором отнеслись к публикации The New York Times о прослушке телефона президента США Дональда Трампа «российскими и китайскими шпионами», сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«К таким публикациям относимся уже с юмором», – передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента посоветовал обратиться за разъяснениями в само издание, которое «наверное, обладает какой-то детальной информацией на этот счет, которая может являться обоснованием для публикации».

В Кремле сожалеют в связи с тем, что газета «бездумно публикует информацию, которая, скорее, свидетельствует о понижении уровня журналистской ответственности», добавил Песков.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников сообщила, что шпионы из Китая и России прослушивают разговоры Трампа, когда тот сплетничает со старыми друзьями по незащищенному iPhone.