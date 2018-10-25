В Крыму объяснили, почему «Норд» никто не купит

Вице-премьер крымского правительства – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что продажа киевскими властями захваченного судна «Норд» является бесперспективной затеей.

По словам Мурадова, при выходе судна за пределы внутренних вод Украины его вернут владельцу как ворованное имущество, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что не имеет на этот счет «никаких сомнений».

«Поэтому выкупать его, я думаю, никто не будет», – сказал политик.

Мурадов отметил также, что украинским властям, нежелающим возвращать судно крымскому владельцу, остается только разрезать его на металлолом и получить за это «три копейки».

Ранее стало известно, что Украина выставила захваченное судно «Норд» на аукцион.

Напомним, корабль захватили в марте. У экипажа были отобраны паспорта, выданные им в Крыму.

Владелец захваченного судна планировал вернуть себе имущество с помощью иска в международный суд.