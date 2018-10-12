В США объяснили, почему «не стоит шутить» с С-400

Военный журнал National Interest опубликовал статью, в которой объяснил, почему с российскими зенитными ракетными системами С-400 «не стоит шутить».

National Interest отмечает, что, несмотря на угрозы Вашингтона, многие страны продолжают интересоваться системами С-400. Об этом свидетельствует и заключение в 2018 году соглашений на поставку С-400 Индии и Китаю. При этом издание подчеркивает, что ни одни воздушные силы не хотели бы встретиться с российской ПВО в бою, передает РИА «Новости».

Автор вспоминает, что современные системы используют новые радиолокационные станции, которые позволяют С-400 увидеть почти любую воздушную цель. Также ПВО способна задействовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями, благодаря чему один комплекс С-400 может выступить в роли почти полноценной эшелонированной системы ПВО.

Напомним, что США считают одной из своих приоритетных задач предотвращение закупки Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России и стремятся помешать поставкам. Вашингтон угрожает отказаться поставлять турецкой стороне свои истребители-бомбардировщики F-35. Турция назвала подобные требования со стороны США шантажом, который «выходит за рамки любых допустимых норм дипломатии и торговых отношений».