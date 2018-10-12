На Западе отметили «опасную тенденцию» среди украинских военных летчиков

В Сети появился ролик, на котором запечатлен экстремально низкий полет украинских штурмовиков Су-25 над взлетной полосой, рядом с которой находились люди. На Западе отметили, что украинские военные летчики демонстрируют «опасную тенденцию» – тягу к чрезмерно близким к земле полетам.

«Похоже, что украинские ВВС все больше увлекаются захватывающей дух воздушной акробатикой», – пишет старший редактор издания Task and Purpose Джаред Келлер, комментируя видео.

Отмечается, что ролик появился буквально через несколько дней после катастрофы Су-27УБ в Винницкой области, в которой погиб американский подполковник Сет «Джетро» Неринг.

По мнению Келлера, украинские военные летчики демонстрируют «опасную тенденцию», а именно склонность к слишком низким полетам, которые уже не в первый раз появляются на «вирусных» видео.

Так, например, в октябре украинский волонтер Виталий Панич опубликовал видео экстремально низкого полета бомбардировщика ВВС Украины Су-24. Казалось, что самолет летел столь низко, что едва не задел человека.

До этого украинский Су-25 засняли пролетающим экстремально низко на пляже с отдыхающими на побережье Азовского моря.

Напомним, самолет Су-27УБ разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что означает катастрофа Су-27 для маневров «Чистое небо».