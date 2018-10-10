Стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине американского летчика

Губернатор Калифорнии Джерри Браун назвал имя американского пилота, погибшего при крушении истребителя Су-27 в Винницкой области.

Как сообщается на сайте Брауна, вторым пилотом разбившегося Су-27 был 44-летний американский подполковник Сет «Джетро» Нерин.

Губернатор подчеркнул, что Неринг отдал жизнь, служа Калифорнии и США. В память о военном на здании законодательного собрания штата приспустят флаги.

Вместе с тем ранее стало известно, что истребитель Су-27УБ, разбившийся на Украине в ходе учений «Чистое небо» с участием НАТО, не ремонтировали 27 лет, на нем обновляли только камуфляжный окрас.

Самолет Су-27УБ разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что значит крушение Су-27 для маневров «Чистое небо».