Потерпевший крушение на Украине Су-27 не ремонтировали 27 лет

Истребитель Су-27УБ, разбившийся на Украине в ходе учений «Чистое небо» с участием НАТО, не ремонтировали 27 лет, на нем обновляли только камуфляжный окрас.

По данным блога Bmpd, самолет с заводским номером 963104240 построили в 1991 году, после чего его отправили на крымский аэродром для включения в состав истребительного полка ВМФ СССР.

В 2009 году борт «законсервировали» в связи с истечением ресурса. Через пять лет его вернули в строй, где он получил новую украинскую камуфляжную окраску, однако ремонт истребителя не проводился, пишет автор блога.

Самолет Су-27УБ разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США.

Управление Нацполиции Украины по Винницкой области предупредило, что на борту истребителя могли находиться взрывоопасные боеприпасы.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что значит крушение Су-27 для маневров «Чистое небо».