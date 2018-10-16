На Украине предупредили о риске детонации боеприпасов разбившегося Су-27

Управление Нацполиции Украины по Винницкой области предупредило, что на борту разбившегося в Винницкой области истребителя Су-27 могли находиться боеприпасы, которые могут начать взрываться.

В управлении уточнили, что одна из причин, по которой журналистов не допускают к месту падения истребителя, – вероятность наличия на боту боеприпасов, которые могут начать взрываться, передает УНН

В полиции сообщили, что на месте катастрофы около 100 полицейских и 20 следователей осматривают «каждый сантиметр».

Напомним, во вторник украинский Су-27 упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник. Оба пилота погибли. Причем, пресс-служба генштаба ВСУ сначала сообщила о гибели пилота из США, а затем удалила это сообщение. Аналогичным образом повела себя военная прокуратура Украины.