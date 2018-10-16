Военная прокуратура Украина удалила сообщение о гибели американского пилота

Сообщение военной прокуратуры Центрального региона Украины о гибели американского пилота в результате крушения Су-27 удалено.

«По предварительной информации с места трагедии, оба пилотов погибли», – говорится в откорректированном сообщении на сайте военной прокуратуры.

Ранее военная прокуратура опубликовала сообщение, в котором утверждалось о гибели американского пилота.

Перед этим аналогично себя вела пресс-служба генштаба ВСУ: сначала сообщила о гибели пилота из США, а затем удалила это сообщение.

Су-27 упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.