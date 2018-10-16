Украина подтвердила смерть американца в катастрофе Су-27

Военная прокуратура Украины подтвердила информацию о гибели американского военнослужащего в катастрофе Су-27 близ Уланова.

«Около 17.00 на территории области, недалеко от поселка Уланов Хмельницкого района упал военный истребитель Су-27УБ, бортовой номер 70, серийный – 96310424040. По предварительным данным, самолет ВВС Украины поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове и для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений «Чистое небо-2018», – сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Ведомство ссылается на данные генштаба ВСУ, который сообщил, что офицер ВВС Украины и военнослужащий ВВС Нацгвардии США погибли.

Военная прокуратура отметила, что решается вопрос о возбуждении уголовного дело по ст. 416 УК Украины («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). «Проведение досудебного расследования поручено следователям управления нацполиции в Винницкой области», – добавили в ведомстве.



Между тем, генштаб ВСУ удалил из Facebook информацию о том, что в результате катастрофы погиб американский военный.

«По информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются», – говорится в «уточненном» сообщении генштаба.

Ранее в генштабе ВС Украины заявили, что военнослужащий США погиб при аварии Су-27 в Винницкой области.

Во вторник Су-27 упал на учениях в районе села Уланов между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.