Гибель американского офицера знаменует полный провал учений «Чистое небо»

Не далее как в субботу Порошенко лично передавал ВСУ два Су-27, после ремонта, тянувшегося пять лет. И вот уже ВСУ потеряли Су-27, – правда, другой учебный. «Сушка» упала во время маневров и что самое, наверное, обидное для Порошенко – в экипаже оказался американский офицер. Этот факт вызвал в Киеве такую досаду, что его то объявляли, то вдруг секретили. Как же Порошенко теперь оправдываться перед США?

На многонациональных военных учениях «Чистое небо», которые проходят на Украине, произошло сразу два воздушных ЧП. Первый инцидент случился во вторник и привел к трагическому исходу - гибели двух пилотов.

Неподалеку от поселка Уланов Хмельникского района Винницкой области разбился истребитель Су-27УБ. Два человека, находившихся на борту учебного самолета, погибли. Причем, генштаб вооруженных сил Украины сразу было признался, что один из погибших – американец. Однако позднее это сообщение вдруг пропало с сайта Генштаба. Генштаб передал лишь, что найдены два тела и что «обстоятельства инцидента выясняются».

Но вскоре пресс-служба ВВС США подтвердила, что «военнослужащий США был участником этого инцидента», не приводя, правда, никаких подробностей. Впрочем, телеканал «Фокс ньюс» со ссылкой на официальных лиц уже твердо сообщил о гибели американца.

Вскоре винницкий портал «20 хвилин» опубликовал видео из окрестностей села Уланов, где разбился Су-27. «Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле», – сообщили очевидцы порталу. Жительница села отметила, что сначала услышала гул и свист, а потом увидела дым за селом в поле.

«Туда наши пожарные уехали сразу. Люди начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция», – рассказала девушка.

Власти предупредили, что на борту могли остаться боеприпасы, передает УНН. В полиции сообщили, что на месте катастрофы около 100 полицейских и 20 следователей осматривают «каждый сантиметр».

Американец, находившийся в кабине разбившегося Су-27, изучал на примере украинских пилотов психологию вероятного противника в рамках учений НАТО «Чистое небо», предположил бывший депутат верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

По его мнению, на маневрах летчики США изучают характеристики советской военной техники. «Эти воздушные ролевые игры связаны с тем, какими методами ведения воздушного боя обладают украинские летчики. Они мало чем отличаются от российских, начиная от ментальности и заканчивая тем, что они обучались в одних училищах», – сказал бывший депутат телеканалу «Россия 1».

Одновременно достоянием гласности стал и второй инцидент, который произошел еще 12 октября, на аэродроме Староконстантинов, когда на тех же самых учениях проводился «день прессы». В его рамках зарубежных журналистов позвали прокатиться на боевых самолетах в качестве вторых пилотов. Правда, самолет на этот раз был американский, однако предположительно за штурвалом сидел украинец: по сценарию учений, летчики стран НАТО и Украины должны меняться, садясь за штурвалы чужих машин.

Фоторепортер Фрэнк Кребас (США) рассказал, что в момент полета на борту истребителя F-15D Eagle fighter, на котором он летел, вдруг начали отказывать бортовые системы. Самолет с трудом, но удалось посадить.

Всего в учениях «Чистое небо-2018» принимают участие девять стран: Бельгия, Дания, Британия, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния, США и, естественно, Украина. Запланированное время учений – с 8 по 19 октября, а их главная цель – отработка совместных, для украинских и сил НАТО воздушных операций.

Всего в них задействованы 950 военных, что, в общем, немало для такого рода мероприятий. Однако техника, представленная на учениях, не впечатляет. Так, главным событием стал учебный бой между американским F-15D Eagle fighter и украинским Су-27УБ. Бой прошел, украинец победил. Тем не менее, на самом деле оба самолета были устаревшими.

Су-27УБ – самолет еще советского производства и предназначен для учебных целей. Что касается F-15D Eagle fighter, то его активно использовали еще в 1970-х. В 1985 году он был снят с производства и сейчас используется только в Национальной гвардии США – и тоже как тренировочный. То есть, по существу, обе аварии на маневрах произошли со старыми учебными машинами.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает одним из вероятных объяснений аварии Су-27УБ может быть техническая неисправность, обусловленная возрастом самолета.

«Возникает вопрос, почему не сработала система катапультирования, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Эта система должна срабатывать в любых ситуациях, она позволяет катапультировать летчиков, даже если самолет находится на стоянке».

Леонков напомнил, что качество обслуживания авиационной военной техники на Украине в последние годы вынужденно ухудшается. Ведь собственными силами, без сотрудничества с нашей страной, с которой вместе эта техника и создавалась, проводить такое обслуживание Киев не в состоянии.

«Вся техника, которая стоит на вооружении ВС Украины, - только советского производства,

- сказал эксперт. - После разрыва кооперации с нами по эксплуатации и обслуживанию этой техники, думаю, ее техническое состояние с каждым годом приходило в упадок».

Показательно: даже просто факт ремонта самолета для вооруженных сил становится уже из ряда вон выходящим событием. Не далее как в субботу президент Петр Порошенко во время поездки в Запорожскую область лично провел церемонию возвращения ВВС двух отремонтированных Су-27, которые, как сообщается, были модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

Президент даже принял участие в испытательном полете на Су-27 на месте второго пилота. Кстати, самолет, переданный Порошенко военным летчикам, ремонтировался целых пять лет.

Все же, если верить открытым данным на 2017 год, на Украине есть 30 самолетов Су: 16 Су-27, 7 Су-27П и 7 Су-27УБ. С этого времени как минимум одна «сушка» была то ли продана, то ли отдана на время в США, – для тренировок. Там она год назад и погибла на учениях в штате Невада, причем очень похожим образом.

Это произошло в сентябре прошлого года на секретной авиабазе ВВС США «Зона 51», причем официальная информация была скудна. Как сообщала «Газета.ру», за штурвалом был очень опытный пилот – подполковник Эрик Шульц, который «изображал русских». Военные отрабатывали бой с самолетами ВКС России. Шульц погиб. Предположительно причиной падения стала ошибка пилота.

Эксперты так же считают, что причиной новой катастрофы украинского Су мог опять стать и человеческий фактор. «Учения являются показателем высшего мастерства летчиков. Обычно они проводятся с максимальным напряжением сил и средств и техники и личного состава, - сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главнокомандующего ВВС России Айтеч Бижев. - А летчики украинских ВВС имеют крайне низкий налет».

Он затронул застарелую проблему украинской авиации: нехватку топлива. Даже с нынешним увеличением финансирования вооруженных сил денег на регулярные полеты не хватает. В результате система подготовки летного состава разрушается. По его мнению, печальные следствия низкой подготовки, недостаточный налет, не достигающий минимальных 50 часов в год, проявляются на учениях. Ведь здесь летчикам приходится не просто подниматься в воздух, а выполнять непростые задания, которые им в результате оказываются просто не по плечу.

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«Если нет последовательности при подготовке, от простого к сложному, пилот, когда попадает в трудную ситуацию, бывающую на учениях, теряется и совершает ошибку», - говорит Бижев. Он проводит параллели между современным состоянием украинских ВВС и ВВС России 90-х годов, когда в войсках был тоже хронический дефицит топлива. «У нас тоже тогда отсутствовал керосин, пытались летчиков быстрее натаскать. В результате были аварии, летчики падали», - сетует Бижев.

Впрочем, эксперты оговариваются: любые версии до обнаружения «черных ящиков» – пока дело умозрительное.

Политологи же уверены, что гибель американского офицера вряд ли отравит отношения Вашингтона и Киева, такие вещи в Пентагоне простят.

«Человек находился на учениях, а к сожалению, учения всегда чреваты подобными вещами, практически ни одни крупные учения не обходятся без этого, – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник. – Так что гибель американского военного на территории Украины кардинально не скажется на американо-украинских отношениях».

Тем не менее, гибель заокеанского гостя на «Чистом небе» уже превратилась в скорбный символ учений, которые должны были знаменовать боевой союз Украины и НАТО. На самом деле, дружба с натовцами пока не помогла ВСУ подтянуть свою авиатехнику хотя бы до такого уровня, чтобы она не падала вместе с американскими офицерами на борту. Интересно, что скажут об итогах маневров их участники.