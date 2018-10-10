Для спасения военных складов от пожаров Украине нужен Сердюков

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10 октября, среда  |  Последнее обновление — 20:01  |  vz.ru
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Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

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Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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          Для спасения военных складов от пожаров Украине нужен Сердюков

          Именно экс-министр обороны Анатолий Сердюков впервые озаботился реорганизацией системы складирования боеприпасов в России   10 октября 2018, 18:30
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Олег Москвин,
          Никита Коваленко

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          Пожар и взрывы на складе украинской армии стали уже 12-м по счету инцидентом за последние годы. По наследству от СССР Украине достались огромные арсеналы, к хранению которых она относилась наплевательски, что и привело к постоянным возгораниям. Похожие проблемы с хранением боеприпасов когда-то испытывала и Россия. Как их удалось решить?

          Арсенал под Черниговом загорелся в результате действий диверсантов, которые заранее заложили бомбы, рассказал в среду министр обороны Украины Степан Полторак. «По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, что вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ», – заявил Полторак.

          «Почти весь опрошенный личный состав сообщил, что первые взрывы были в 3.20. Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3.45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру – в разных углах и в центре», – отметил он. При этом, по словам министра, меры безопасности были соблюдены на достаточном уровне: был выделен батальон, из состава которого укомплектована рота для обеспечения охраны, введена кинологическая служба, размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

          К моменту начала взрывов, по его словам, на каждом посту было по два человека, там же находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек. «По периметру на расстоянии до трех километров находились 12 человек в разных видах нарядов», – добавил Полторак.

          Напомним, на Украине в ночь на вторник произошел пожар на военном складе в Черниговской области, который относится к 6-му арсеналу командования сил поддержки ВСУ. Там, на территории в 682 гектара, предположительно, находится около 90 тысяч тонн боеприпасов. Сообщается, что взорвались хранилища боеприпасов с минометными минами 120-мм, реактивными снарядами БМ-21 «Град», с гаубичными снарядами 122-мм и танковыми снарядами 125-мм. Причем многое из того, что на складе находилось, подлежало утилизации.

          Некоторые подробности о взрыве на украинском складе, которые не упомянули в Киеве, сообщили и в Донецке. По словам официального представителя Вооруженных сил ДНР Даниила Безсонова, на данном складе также хранились ракеты 9М38 от ЗРК «Бук» со всей сопроводительной и технической документацией к ним. Так как Минобороны России на недавнем брифинге заявляло, что именно такой ракетой был сбит малайзийский «Боинг», Безсонов предположил, что склад мог быть подожжен умышленно.

          Полторак был не первым, кто озвучил гипотезу о диверсии. До него об этом говорил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире телеканала NewsOne, обвиняя в подрывной деятельности Россию или ЛДНР. Впрочем, назвал он еще две возможные версии – халатность и умышленный поджог с украинской стороны.

          «Возможно, кто-то попытался таким путем сместить руководителя не только склада, но и главу какого-то ведомства Генштаба или Минобороны. Эта версия цинична, но она вполне может браться во внимание», – заявил Маломуж. Он также не исключил, что это могла быть попытка скрыть хищения. Отставной разведчик констатировал, что система обеспечения безопасности и недопущения чрезвычайных ситуаций на складе не сработала. Именно отсутствием надежной системы безопасности он объяснил регулярные взрывы на складах украинской армии.

          Действительно, с 2003 года на Украине это уже двенадцатое такое происшествие. «Чемпионом» стала 275-я база хранения боеприпасов в Новобогдановке Запорожской области. Первый пожар там случился 6 мая 2004 года. Горело почти две недели, погибли пять человек, десятки получили ранения. За халатность и мародерство были осуждены начальник части и солдат срочной службы. Однако менее чем через год, 23 февраля 2005 года, пожар повторился. Причиной, как установило следствие, стал перегрев на солнце дымовой мины. Погиб один человек. Третий пожар на этом же складе произошел 19 августа 2006 года на площадке временного хранения снарядов. Шесть военнослужащих были ранены.

          Этот склад был одним из многих пострадавших. В ряде случаев пожары, как установил суд, связаны с хищениями. Так, 10 октября 2003 года на объединенных складах 52-й механизированной бригады в Артемовске пожар бушевал сутки. Было установлено, что причиной стали несанкционированные сварочные работы: два прапорщика охотились за цветными металлами в своей части. А 27 августа 2008 года пожар на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ в городе Лозовая Харьковской области произошел из-за возгорания на близлежащей свалке, которую подожгли умышленно, чтобы скрыть хищения боеприпасов.

          С началом боевых действий в Донбассе количество такого рода происшествий резко увеличилось – с 2015 по 2018 год было пять крупных пожаров на армейских складах. 29 октября 2015 года произошел пожар в поселке Сватово Луганской области, причиной стала халатность должностных лиц. А самый крупный произошел 23 марта 2017 года в Балаклеевском районе Харьковской области на 65-м ракетно-артиллерийском арсенале, рассчитанном на хранение 150 тыс. тонн боеприпасов. Были эвакуированы почти 20 тыс. человек, один человек погиб. Причины пожара так и не были установлены.

          Дело в том, что складами боеприпасов на Украине никто особенно не занимался с советских времен. Естественно, за это время все оказалось в жутко запущенном состоянии, рассказал газете ВЗГЛЯД источник, близкий к командованию одного из военных округов, пошутив: «Там лес должен быть давно на месте всех складов». «Там вообще все могло лежать, мягко говоря, кое-как», – подчеркнул источник, добавив, что это и могло послужить причиной пожара.

          «Склады вооружения имеют огромные площади, потому что там боеприпасы разложены огромными штабелями. Хранилища стоят специально далеко друг от друга, чтобы при взрыве одного штабеля или сарая не сдетонировали соседние. И не так просто запалить такой склад так, чтобы он начал рваться в нескольких местах», – пояснил специалист. Кроме этого, отметил он, крайне редко взрываются все боеприпасы, находящиеся на складе. Огромная часть просто разбрасывается неразорвавшимися. «Боеприпасы хранятся без взрывателей, и их, понятное дело, не так просто заставить взорваться. Там температура должна быть большой и что-то должно заставить сдетонировать», – указал источник.

          Есть и другая причина. «После распада Союза украинцам досталось процентов 40 всех вооружений и боеприпасов трех военных округов, а это многие десятки тысяч вагонов и многие миллионы тонн боеприпасов», – напомнил источник, пояснив, что все эти запасы украинцы начали активно распродавать, войдя в какой-то момент даже в десятку крупнейших экспортеров вооружений. «При таких продажах быстро выбирается подлежащее продаже и вывозится на погрузку, остальное в спешке разбрасывается по сторонам куда попало, бардак на складе множится. А если территория склада ещё и заросла, то это лишь дело времени, когда он заполыхает», – подчеркнул собеседник.

          На Украине от времен СССР осталось порядка десяти крупнейших складов, которые могли обеспечить десять армий, отметил в свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «В девяностых на Украине занимались распродажей этого оружия. Склады были проходным двором», – сказал он газете ВЗГЛЯД, добавив, что зачастую хищения скрывались пожарами.

          Кроме того, часто причиной возгораний на складах боеприпасов становятся лесные пожары, так как лес обычно примыкает к территории склада практически вплотную, объяснил собеседник. «Сами территории складов зарастают очень быстро. Надо иметь и технику, и людей, чтобы постоянно окашивать территорию складов и их периметры. А это многие и многие гектары, десятки гектаров, если не сотни, а не лужайка возле дома», – рассказал он. При этом при попытках расчистить от растительности прилегающую к складу территорию нередко возникают проблемы с природозащитниками.

          Проблема и в самой системе организации складов боеприпасов советских времен, которая к нынешнему времени стала жутким анахронизмом. В СССР такие склады обычно рассчитывались под масштабный военный конфликт, а потому имели огромную площадь, на которой располагались целые составы (в среднем около 2,5 тыс. вагонов) с боеприпасами, объяснил источник, близкий к командованию одного из военных округов. Зачастую они лежали прямо под открытым небом, несмотря на погодные условия, отчего постепенно приходили в негодность. Тем не менее это все же были склады мирного времени, они не слишком хорошо охранялись. 

          В российской армии не так давно проблема пожаров на складах также была не менее актуальной. Так, 28 октября 2010 года загорелось на территории 180-й артиллерийской базы боеприпасов в Серышевском районе Амурской области. Эвакуировали около 300 человек. Военная прокуратура установила, что причиной пожара стало неосторожное обращение с гранатометом РПГ-26.

          18 мая 2012 года на складе артиллерийских снарядов в Приморском крае произошел пожар с последующим взрывом боеприпасов. Пострадали двое военнослужащих.

          Самым большим по числу жертв оказался пожар 29 апреля 2014 года в Забайкалье, близ села Большая Тура. Сдетонировали боеприпасы на складе воинской части. Погибло 11 человек, 29 получили ранения, 2 тысячи эвакуировали. Следствие установило, что причиной пожара стал огонь, перекинувшийся на территорию склада с горевшего рядом леса.

          Однако в последние годы эта проблема практически полностью сошла на нет. И дело тут в тех реформах, которые были проведены в российской армии. Коснулись они в том числе и складов. И начал их проведение еще экс-министр обороны Анатолий Сердюков. Именно он озаботился сокращением арсеналов, хранящихся на складах, за счет избавления от старых боеприпасов, а также распорядился об уменьшении количества самих складов (вместо нескольких сотен их стало несколько десятков) и реконструкции их под более современный формат.

          Многие тогда ругали эти реформы, да и практическая реализация задуманных мер порой была не идеальной. Однако они положили начало переформатированию всей системы складирования боеприпасов в России. До логического завершения эта «перестройка» доводится уже нынешним министром обороны Сергеем Шойгу.

          «Пожары на военных складах в России перестали быть актуальной проблемой несколько лет назад. После того как Шойгу были проведены учения войск тыла, на складах начали наводить порядок»,

          – подчеркнул Алексей Леонков. «Особенно тщательно были пересмотрены места, где хранятся боеприпасы для артиллерии, систем залпового огня и зенитно-ракетных войск, – указывает эксперт. – Требования к хранению боеприпасов были перепроверены, боеприпасы с истекающим сроком годности уничтожены». Усилились проверки после начала военной операции российских ВКС в Сирии. Кстати, в ходе нее удалось также избавиться от значительного количества старых боеприпасов, сэкономив на их утилизации.

          Кроме того, на складах была введена единая система автоматизированного учета содержимого складов и система автоматической охраны и сопровождения, в том числе с помощью роботизированных комплексов, указал Леонков. «То есть вопрос обеспечения и снабжения войск переведен на новый уровень», – заключил он.

          По-другому стал осуществляться и надзор. «Поддержание военной инфраструктуры в образцовом порядке – это одна из целей созданного еще четыре года тому назад Национального центра управления обороной», – сказал газете ВЗГЛЯД источник, близкий к руководству Министерства обороны РФ. По его словам, идея создания подобного центра принадлежит Сергею Шойгу. Национальный центр управления обороной, помимо всего прочего, использует и автоматизированную систему учета содержимого складов, объяснил собеседник.

          Таким образом, чтобы победить проблему постоянных возгораний на военных складах, угрожающих безопасности населения близлежащих городов и поселков, Украине не хватает не только желания и финансовых средств (а они нужны в колоссальных объемах). Необходим еще и человек в правительстве, который возьмет на себя запуск и проведение столь непростой реформы по реорганизации системы складирования. Если и не Шойгу, то хотя бы Сердюков.


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