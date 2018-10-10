Министр обороны Украины рассказал, как диверсанты подорвали арсенал

Взгляд
10 октября, среда  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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100 долларов за баррель России больше не нужны

Россия отказывается от дорогой нефти Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Казалось бы, чем дороже нефть, тем России лучше. Однако министр энергетики Александр Новак уверяет, что это совсем не так. Чересчур высокая цена барреля скрывает в себе опасность, которой Россия при поддержке ОПЕК очень хотела бы избежать. Чего же именно боится российский министр энергетики? Подробности...
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Денис Пушилин: В ДНР может и должно быть лучше

«По-настоящему нас беспокоит отток специалистов», – признается ПушилинФото: Валентин Спринчак/ТАСС
«К отражению серьезных угроз армия республики вполне подготовлена. Проблемы, которые я считаю более существенными, относятся к экономической и политической сферам», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД врио главы ДНР Денис Пушилин. Он обещает, что жизнь в республике станет лучше. Но за счет чего? Подробности...
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С чего начинались «Сатана» и «Сармат»

История РВСН длиной в 70 лет: от легендарной Р-1 до ракеты «Сармат»Фото: Фотохроника ТАСС, Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
70 лет назад, 10 октября 1948 года, был произведен первый успешный пуск баллистической ракеты дальнего действия Р-1 – той самой обрусевшей «Фау-2». Через семь десятилетий с полигона Плесецк произведены бросковые запуски новейшей МБР «Сармат» – наследницы знаменитой «Сатаны», Р-36М2. Оба этих события неразрывно связаны, если проследить историю создания ракетного оружия в России. Подробности...
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Кто заменит Никки Хейли в ООН

У каждого из возможных сменщиков Хейли есть свои сильные стороныФото: Ron Sachs, Christian Charisius/DPA,
Jacquelyn Martin/AP/ТАСС
На место объявившей о своей отставке с должности постпреда США при ООН Никки Хейли Дональд Трамп рассматривает несколько кандидатур. Наиболее подходящей на эту должность он назвал свою дочь Иванку, которая уже успела ответить отцу. Кроме того, на пост претендуют посол-гомосексуалист и топ-менеджер корпорации Goldman Sachs. У кого наибольшие шансы на важный пост? Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Как филантроп Сорос освобождает европейские умы

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Вопрос навскидку, на засыпку и даже ребром: что общего между такими понятиями, как «Европейский суд по правам человека» и «известный филантроп Джордж Сорос»? Не видите ассоциaций? А они там... Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Мордобой и гоп-мажорство пытаются сделать нормой для всех

Эдуард Биров, журналист
Не успели СМИ отгреметь по поводу выходки Нурмагомедова, как Кокорин и Мамаев отличились мордобоем в ресторане. Это позволило некоторым уравнять оба случая и заявить о всплеске агрессии в российском обществе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Ради какой идеи можно вытирать ноги о живых людей

Юрий Грымов,
Моральный кодекс строителя коммунизма мы благополучно отправили на свалку – туда ему и дорога. Но почему сегодня нашему обществу проще всего существовать в рамках воровских «понятий»? И почему мы так изменились – так быстро? Подробности...
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    Как стать губернатором в России

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    Как российские ВКС перехватывают самолеты и корабли НАТО

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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
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        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

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        • При угрозе жизни моих близких

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          Министр обороны Украины рассказал, как диверсанты подорвали арсенал

             10 октября 2018, 14:06
          Фото: РИА Новости
          Текст: Анна Инсарова

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          Арсенал под Черниговом загорелся в результате действий диверсантов, которые заранее заложили бомбы, рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

          «Что произошло? По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ», – цитирует выступление Полторака на заседании украинского правительства Корреспондент.net.

          По его словам, взрывы на складе начались в разных местах.

          «Почти весь опрошенный личный состав сообщил, что первые взрывы были в 3.20. Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3.45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру – в разных углах и в центре», – отметил он.

          При этом, сказал министр, меры безопасности были соблюдены на достаточном уровне – выделена штатная категория батальон, укомплектована рота для обеспечения охраны, введена кинологическая служба, размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

          К моменту начала взрывов, по его словам, на каждом посту было по два человека, там же находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек.

          «По периметру на расстоянии до трех километров находились 12 человек в разных видах нарядов», – добавил Полторак.

          Ранее в среду в минобороны Украины сообщали, что очаги возгорания на складе под Черниговом локализованы, интенсивность взрывов снизилась до одного в 10 минут.

          Во вторник на причастность России к пожару на военном складе намекал президент Украины Петр Порошенко, а также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

          По данным СМИ, загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим на Украине: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.


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