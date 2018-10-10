Министр обороны Украины рассказал, как диверсанты подорвали арсенал

Арсенал под Черниговом загорелся в результате действий диверсантов, которые заранее заложили бомбы, рассказал министр обороны Украины Степан Полторак.

«Что произошло? По нашему мнению, то, что взрывы происходили таким образом, что сначала был хлопок, потом зарево, после этого два хлопка и взрывы боеприпасов, свидетельствует о том, вероятна закладка боеприпаса для подрыва наших хранилищ», – цитирует выступление Полторака на заседании украинского правительства Корреспондент.net.

По его словам, взрывы на складе начались в разных местах.

«Почти весь опрошенный личный состав сообщил, что первые взрывы были в 3.20. Они были одновременными сразу на трех хранилищах. После этого в 3.45 произошли еще шесть взрывов на разных хранилищах, причем это происходило по всему периметру – в разных углах и в центре», – отметил он.

При этом, сказал министр, меры безопасности были соблюдены на достаточном уровне – выделена штатная категория батальон, укомплектована рота для обеспечения охраны, введена кинологическая служба, размещены средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников.

К моменту начала взрывов, по его словам, на каждом посту было по два человека, там же находился начальник стражи, помощник начальника и резерв 10 человек.

«По периметру на расстоянии до трех километров находились 12 человек в разных видах нарядов», – добавил Полторак.

Ранее в среду в минобороны Украины сообщали, что очаги возгорания на складе под Черниговом локализованы, интенсивность взрывов снизилась до одного в 10 минут.

Во вторник на причастность России к пожару на военном складе намекал президент Украины Петр Порошенко, а также министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По данным СМИ, загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим на Украине: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.