Украине пришлось задействовать авиацию из-за пожара на арсенале

Для тушения пожара на военном складе Черниговской области была привлечена авиация государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, которая сделала два сброса воды.

Интенсивность взрывов на арсенале под Черниговом снизилась, они происходят с периодичностью раз в 10 минут. Очаги возгорания локализованы, сообщил начальник управления коммуникаций и печати минобороны Украины Алексей Чернобай.

По его словам, это позволило провести аэроразведку над территорией арсенала.

«Осуществлена аэроразведка тех очагов тления, которые остались. В целях их тушения применена пожарная авиация ГСЧС, которая осуществила два сброса воды над участками тления на территории 6-го арсенала», – сказал он.

В тушении пожара также принимает участие техника подразделений ВС Украины. Так, на месте работают инженерные машины разграждения и четыре пожарных танка.

Тем временем правительство Украины решило выделить из резервного фонда 100 млн гривен (более 3,5 млн долларов) на ликвидацию последствий происшествия.

«Мы наведем порядок, все восстановим и никого не оставим наедине с проблемой. Буду держать ситуацию на контроле», – сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, процесс восстановления и возвращения людей в дома начнется в ближайшее время.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко намекал на причастность России к пожару на военных складах в Черниговской области. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия.

По данным СМИ, загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим на Украине: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Военный эксперт Игорь Коротченко выражал мнение, что причиной взрывов на складе боеприпасов в Черниговской области стало «привычное для Украины раздолбайство, безответственность, халатность и пьянство на военных объектах».