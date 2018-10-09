Порошенко заподозрил Россию в связи с пожаром на арсенале под Черниговом

Президент Украины Петр Порошенко намекнул на причастность России к пожару на военных складах в Черниговской области.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры является диверсия», – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Президент Украины указал на то, что одновременно подорвались три склада, «а через 20 минут после того одновременно подрываются еще шесть складов». По его словам, ситуация «требует тщательного расследования».

Порошенко добавил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану арсенала в ночь, когда произошли взрывы. «Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника», – добавил он.

По данным СМИ, загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим на Украине: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия. Депутат Рады Иван Винник обвинил главу украинского генштаба Виктора Муженко в неудовлетворительном исполнении служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защиты военных складов, подчеркнув, что арсенал под Черниговом давно находился в «неприемлимом» состоянии.

Ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.