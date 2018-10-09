В Киеве рассказали, сколько боеприпасов успели вывезти с горящих складов

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что с горящих в Черниговской области складов вывезено более 50 тыс. тонн боеприпасов.

«Со складов в Ичне успели вывезти 56,5 тыс. тонн боеприпасов. Надо было вывезти уже вполовину меньше, а остальное утилизировать, так как там хранилось много старого», – написал Бирюков в своем Facebook.

По его словам, боеприпасы вывезли на 1,5 тыс. железнодорожных вагонов.

В генштабе ВСУ, между тем, заявили о снижении интенсивности взрывов на арсенале.

«Интенсивность взрывов динамично меняется. В настоящее время – значительно уменьшилась, фиксируется один взрыв в минуту. Учитывая также фактор уменьшения задымленности, оперативным штабом принято решение об использовании беспилотных летательных аппаратов с целью аэроразведки», – говорится в сообщении генштаба в Facebook.

В украинском минобороны сообщили, что по состоянию на 14.00 очаги пожара локализованы. «Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы», – сообщает пресс-служба ведомства.

Депутат Верховной рады Иван Винник заявил, что еще год назад комитет по вопросам национальной безопасности и обороны парламента Украины включал склад с боеприпасами под Черниговом в перечень наиболее уязвимых арсеналов хранения боеприпасов ВСУ.

«6-й арсенал в Ичне был вторым в этом списке! И то, что сегодня вся страна в очередной раз смотрит, как взрываются боеприпасы в глубоком тылу, а враг улыбается над очередным ослаблением нашей боеспособности, вызывает у меня ярость, но ни в коем случае не удивление!» – написал Винник в своем Facebook.

По его словам, когда члены комитета посещали арсенал, то увидели «совершенно неприемлемое состояние» его жизнеобеспечения и «неприемлемые условия хранения и охраны боеприпасов».

Винник также обвинил главу Генштаба Виктора Муженко в неудовлетворительном исполнении служебных обязанностей по обеспечению, сохранению и защиты военных складов.

По данным СМИ, загоревшийся ночью во вторник арсенал является крупнейшим на Украине: территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. В Раде заявили, что из-за пожара были потеряны дефицитные снаряды.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что к инциденту под Черниговом якобы причастна Россия. При этом ранее глава Социалистической партии Украины Илья Кива отмечал, что склады с боеприпасами на Украине взрываются и горят, чтобы скрыть воровство.