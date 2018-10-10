Взгляд
12 октября, пятница  |  Последнее обновление — 08:30  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Ингушских депутатов шантажируют из-за границы с Чечней

Митинги на площади перед парламентом Ингушетии пока продолжаются, но число их участников все меньшеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ингушетии продолжаются протесты по поводу соглашения об определении административных границ с Чеченской Республикой. Самой большой интригой стало голосование региональных депутатов, часть из которых сначала голосовала за определение границ, а потом поменяла свое решение. В адрес других поступают угрозы, их пытаются подкупить. Что происходит в региональном парламенте? Подробности...
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Константинополь признает украинских раскольников по «бандеровской» схеме

Филарет и Порошенко уверены, что добились своегоФото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко объявил: Украина уже получила томос от Константинопольского патриарха. Это едва ли не единственная из многих опасных сенсаций, еще не получившая официального подтверждения в Константинополе. Остальное оказалось правдой: Вселенский патриархат снял анафему с «патриарха»-раскольника Филарета. Константинопольский синод отменил решение 17-го века о передаче Киевской митрополии в РПЦ. Что дальше? Подробности...
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Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»Фото: Gleb Garanich/Reuters
Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Серебряный век – это про нищих наследников великой культуры

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Если бы Серебряный век русской культуры продолжился, он превратился бы в курьез, породивший груды мусора и бездарно прожитые жизни. Но он попал на переломный момент русской истории. Подробности...
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Почему водка в России больше, чем напиток

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Доступной для русского народа водка стала с началом импорта дешевого немецкого картофельного спирта. От этого один шаг до конспирологии, столь любезной нашему человеку, особенно – под ту самую водку. Подробности...
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Отмена «ятя» и «фиты» стала трагедией для русского языка

Егор Холмогоров, Публицист
Большевики, как и Петр Великий, руководствовались не стремлением открыть дорогу к знаниям, а стремлением перекрыть ее. Пролетарии должны были испытывать физический дискомфорт от старых книг. Подробности...
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          Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю

          В арсенале украинской армии осталась только самая первая, устаревшая модификация ракет «Фаворит»   12 октября 2018, 08:12
          Фото: Gleb Garanich/Reuters
          Текст: Симона Царенко,
          Андрей Резчиков

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          Израильские боевые летчики провели на Украине учения с использованием F-15 и зенитно-ракетных комплексов С-300. По утверждению зарубежных медиа, в еврейском государстве в итоге пришли к выводу, что их истребители обладают заметным преимуществом перед российскими «трехсотками», появившимися в Сирии. Что нового могли узнать о С-300 израильские пилоты на Украине?

          Американские и израильские военные в ходе визита на Украину смогли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Киев убеждал своих партнеров в том, что его «трехсотки» принципиально не отличаются от тех, что недавно появились в распоряжении Дамаска.

          Как утверждает вьетнамский ресурс Soha News, украинцы не только выдали все характеристики комплексов, но позволили гостям опробовать ЗРК в полевых условиях. Для этой цели на Украину были отправлены американские и израильские военные самолеты, в том числе 18 истребителей ВВС США F-15C Eagle. Как выяснил портал, переброска состоялась еще в минувшее воскресенье. При этом ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) прислал боевых летчиков, которые и испытали возможности С-300 против американских машин.

          После всех испытаний ЦАХАЛ пришел к выводу, что малозаметные истребители пятого поколения F-35 Lightning II якобы обладают ощутимыми преимуществами в поединке с российскими зенитками.

          Ранее в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик первого класса, участник боевых действий, генерал-майор Владимир Попов признавал, что истребитель F-35 был бы серьезным противником в поединке с С-300. По его словам, истребитель F-35 «будет наносить удары с неожиданных ракурсов». «Если мы не будем его обнаруживать, то будем получать уколы. Я не гарантирую, что они будут со стопроцентной вероятностью все обнаружены», – подчеркивал он.

          «Это целая платформа, на базе которой можно создавать многоцелевой ударный самолет для решения задач в воздухе и на земле. Задача F-35 – подкрасться, неожиданно нанести удар и тут же уходить, не ввязываясь в контактный бой. Это самолет тактического назначения. Расчет на то, чтобы подходить к объекту поражения с «критической стороны», чтобы истребитель был как можно дольше не опознан, и тогда выполнять пуски ракет большой дальности», – объяснил пилот.

          Напомним, Москва решила поставить ЗРК С-300 Дамаску после того, как 17 сентября в небе над Средиземным морем сирийскими ПВО был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. Россия возложила ответственность на Израиль, чьи F-16 использовали наш самолет в качестве прикрытия.

          Эксперты уже отмечали, что в Сирию поставлены комплексы С-300ПМ с дальнобойными ракетами. Индекс «П» означает, что это вариант для ПВО, а «М» – модернизированный. Как известно, С-300 пользуются большой популярностью в мире – они стоят на вооружении 18 стран. В их числе Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Греция, Сирия и Хорватия.

          Греция в 2013 году успешно провела первые стрельбы из этой системы, поразив небольшой беспилотный самолет на расстоянии 30 км и высоте менее 2000 м. СМИ тогда отмечали высокую надежность ракет. В 2015 году Reuters сообщало, что на совместных учениях Греция позволила израильским военным протестировать систему наведения С-300 и изучить способы обмана радиолокационной станции сопровождения. Однако штаб ВВС Греции опровергал эти утверждения.

          Ранее экс-гендиректор головного системного КБ концерна «Алмаз – Антей» Игорь Ашурбейли говорил телеканалу «Звезда», что С-300 закрывают небо в радиусе 250 км и сравниться с ними может только американский ЗРК Patriot, потому что американцы якобы украли у РФ технологии для его создания. Под руководством Ашурбейли созданы новейшие модификации С-300, разработаны и поставлены в Вооруженные силы России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф».

          Но эксперты уверены, что в распоряжении Украины находятся «трехсотки» самой первой модификации, которая выпускалась еще советской промышленностью. Как пояснил газете ВЗГЛЯД начальник зенитных ракетных войск ВВС в 2000–2008 годах генерал-лейтенант Александр Горьков, Пентагон и ЦАХАЛ могут пройти только первые шаги в изучении характеристик С-300, «но это тупиковый путь». Как сказал Горьков:

          «США и Израиль не знают нашего современного оборудования, которое находится, в частности, в Сирии – оно более энерговооруженно и в большей степени защищено от помех».

          В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России (2007–2009 гг.) Сергей Хатылев напомнил о множестве модификаций С-300. По его словам, комплекс постоянно дорабатывался, «поэтому невозможно до конца раскрыть все его секреты».

          «Тем более для этого нужно полностью разобрать аппаратуру и восстановить все характеристики, которые были, что технически очень сложно. Даже если речь идет об изучении комплекса для создания помех системе навигации, то наша система в Сирии позволяет уничтожать практически все цели при самой большой мощности помех», – пояснил Хатылев газете ВЗГЛЯД.

          Эксперт добавил, что американские специалисты и так уже давно знакомы с С-300, поэтому их визит на Украину был связан с другими целями – экономическими и политическими. «Мы уже продавали С-300 в Грецию, которая входит в НАТО. У них поэтому была возможность облетать и изучить все характеристики. Тут речь идет явно о других задачах – продавать свои старые средства вооружения Украине, а также пытаться пугать нас своими действиями», – подытожил Хатылев.


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