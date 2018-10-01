США перебросили на Украину истребители

Посольство Соединенных Штатов в Киеве объявило о прибытии на Украину истребителей ВВС США F-15C Eagles и военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules.

Американские дипломаты утверждают, что военная техника переброшена на Украину для участия в международных военных учениях «Чистое небо – 2018», «целью которых является укрепление мира и безопасности», передает ТАСС.

Предполагается, что в военных учениях на территории Украины примут участие десять стран. Маневры в сопредельном с Россией государстве должны начаться уже в понедельник, 8 октября.

Отметим, Киев назвал «Чистое небо – 2018» «самыми масштабными за годы независимости Украины международными учениями».