Украина «слила» США и Израилю секретные возможности С-300

По имеющимся у вьетнамского ресурса Soha News сведениям, американские и израильские военные эксперты в ходе визита на Украину с разрешения Киева смогли ознакомиться с тактико-техническими характеристиками зенитно-ракетных комплексов С-300.

Издание утверждает, что Киев не только выдал все характеристики зенитно-ракетных комплексов С-300 но и предоставил США и Израилю возможность оценить работу ЗРК в полевых условиях, сообщает «Московский комсомолец».

Для этой цели на Украину были отправлены американские и израильские военные самолеты, в том числе 18 истребителей ВВС США F-15C Eagle. Причем от Израиля прибыли пилоты, которые и испытали возможности С-300 на американских машинах, говорится в статье.

Портал подчеркивает, что Киев убедил своих западных партнеров в том, что характеристики имеющихся на Украине зенитных ракетных комплексов принципиально не отличаются от тех, которые Москва поставила Дамаску.

В материале говорится, что израильское командование, ознакомившись с возможностями С-300, пришло к выводу, что малозаметные истребители пятого поколения F-35 Lightning II якобы будут иметь ощутимые преимущества при столкновении с этими комплексами на территории Сирии.

Напомним, истребители F-15C Eagle ВВС США были переброшены на Украину в минувшее воскресенье.

Отметим, решение о поставке в Сирию комплексов С-300 было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. После поставки С-300 в Сирию Москва заявила об изменении расклада сил в регионе.