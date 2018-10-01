«Экстремально низкий» полет украинского истребителя попал на видео

Украинский волонтер Виталий Панич опубликовал видео экстремально низкого полета истребителя ВВС Украины Су-24, который едва не сбил человека.

Видео Панич опубликовал в своем Facebook (мы не можем опубликовать ссылку на видео из-за нецензурной лексики).

На записи самолет очень низко пролетает над землей, едва не задевая лежащего на ней человека. У самолета, стоящего рядом, срывает чехол.

В июне украинский Су-25 засняли пролетающим экстремально низко на пляже с отдыхающими на побережье Азовского моря.