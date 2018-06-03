Украинский Су-25 пролетел в нескольких метрах над отдыхающими на Азовском море

Очевидцы засняли украинский штурмовик Су-25, который пролетел в нескольких метрах над водой на пляже в курортном поселке Кирилловка Запорожской области.

На ролике, опубликованном в Facebook очевидца Романа Синицина. На пляже в этот момент отдыхали несколько человек, однако это не смутило летчиков, которые на экстремально низкой высоте пролетели над водой.

В Азовском море прошли учения пограничников Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил.

В конце мая Украина провела учения боевой авиации в Донбассе.