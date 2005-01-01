Украина провела учения боевой авиации в Донбассе

Командование ВСУ провело с подразделениями операции Объединенных сил в Донбассе учения по вызову боевой авиации, которая должна оказывать огневую поддержку в бою, сообщили в пресс-центре Объединенных сил.

«В Объединенных силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. Так, в течение последней недели осуществлялась внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав Объединенных сил», – сообщается в Facebook штаба операции.

Целью учений называется «достижение высокого уровня слаженности» при поддержке общевойсковых частей авиацией.

Также опубликовано видео, на котором показан учебный бой подразделения ВСУ, которое поддерживают с воздуха штурмовики Су-25 и пара многоцелевых истребителей МиГ-29.

Напомним, применение боевой авиации и боевых беспилотников в зоне конфликта в Донбассе запрещено согласно п. 7 Минского меморандума от 19 сентября 2014 года.