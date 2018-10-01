В России разработали проект авианосца-катамарана

Проект нового российского авианосца получил необычную подводную часть в виде полукатамарана.

«Главная особенность этого проекта – конструкция подводной части. В ней реализована полукатамаранная форма корпуса», – сообщил представитель Крыловского государственного научного центра (КГНЦ), передает ТАСС. Схему нового авианосца назвали полукатамараном, поскольку два отдельных корпуса корабля в корме к носовой части сходятся в один.

В КГНЦ рассказали, что новая схема позволяет при меньшем водоизмещении использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса.

«В итоге корабль со средним водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло», – отметил специалист. Он добавил, что ранее при создании авианосцев такая форма корпуса не применялась.

Расчетное полное водоизмещение нового авианосца составит 44 тыс. тонн. Длина судна будет равна 304 м, ширина по палубе – 78 м, осадка – 8,5 м. Максимальная скорость составит 28 узлов, дальность – 8 тыс. миль.

Авианосец получит способность вмещать 46 летательных аппаратов, в том числе 12-14 истребителей Су-33, 12-14 МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, 12-14 вертолетов семейства Ка-27.

В июне сообщалось, что Объединенная судостроительная корпорация начала проектировать перспективный авианосец.