Мэй поспорила с главой МИД Британии о СССР

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не согласна со своим министром иностранных дел Джереми Хантом, который сравнил СССР и Евросоюз.

«Я сижу за круглым столом ЕС вместе с представителями стран, которые были частью Советского Союза, однако теперь являются демократическими государствами. Могу сказать вам, что эти две организации – отнюдь не одно и то же», – передает ее слова ТАСС.

Мэй добавила, что ее кабинет министров не собирается отступать от занимаемых позициях в застопорившихся переговорах Великобритании с ЕС. По ее словам, реальных альтернатив правительственному плану осуществления Brexit нет.

Ранее Джереми Хант заявил, что Евросоюз, препятствуя выходу стран из своего состава, уподобляется Советскому Союзу.